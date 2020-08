Relance économique : comment redynamiser les centres-villes désertés ?

Mais c'était loin d'être gagné d'avance. Ainsi, lorsqu'ils y ont ouvert leur boutique il y a deux ans, Olivier et son épouse ont eu le sentiment de faire un pari. "On a été surpris au début parce que c'est vrai que le centre-ville avait l'air un peu mort et beaucoup de commerces étaient fermés. Mais on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité à saisir et un vrai challenge en même temps parce qu'il y avait tout à faire", explique Olivier Hedoux dans le 20h de TF1, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Pour arriver à ses fins et limiter le nombre de magasins fermés et laissés à l'abandon, la mairie a décidé d'utiliser la méthode de la carotte et du bâton. "Les locaux vacants depuis plus de deux ans, les locaux commerciaux ont été taxés, et curieusement ils sont beaucoup moins vacants", ironise l'édile Luc Bouard. "Et puis, nous avons mis en place une aide au loyer qui permet aux jeunes commerçants qui s'installent d'avoir une aide qui peut aller jusqu'à 50% du loyer sur les deux premières années", complète-t-il.

Toutefois faire revenir les commerces ne suffit pas. Pour maintenir l'activité économique, les communes doivent également absolument repeupler leurs centres-villes, désertés dans les années 90 et 2000. Luc Bouard poursuit : "Nous avons dans des rues comme celle-ci, comme la rue des Halles, des immeubles entiers qui ne sont pas occupés alors qu'ils pourraient être dédiés au logement", dit-il.

Alors, pour que de tels chantiers aboutissent, la mairie a investi dans une société chargée d'effectuer les travaux, et de pallier aux nombreuses difficultés, comme le souligne le directeur de l'entreprise Oryon, une agence de développement économique : "Ce qui est compliqué dans les centres villes, c'est que souvent, on intervient sur des vieux immeubles où on va retrouver du plomb, de l'amiante, des fois des pollutions de sol… quand on construit du neuf, on n'a pas ça. Donc c'est beaucoup plus contraignant juridiquement, ça génère des coûts beaucoup plus importants", avance-t-il. Des coûts qui sont partagés quand la collectivité s'allie aux entreprises privées pour rénover le centre-ville. C'est ce type d'initiatives que le gouvernement cherche à encourager au niveau national.