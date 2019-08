Roubaix : un célèbre photomontage fait son retour sur les réseaux sociaux

Un photomontage publié par un essayiste, fondateur du Conseil des ex-Musulmans de France, circule sur les réseaux sociaux. Sur cette image, on voit des femmes voilées posées à côté d'une photo de quatre mannequins. L'auteur s'est notamment exprimé en ajoutant cette phrase comme légende : "En 50 ans seulement...la pire et la plus fulgurante des régressions pour la Femme dans toute l'Histoire de France". Le tweet a été partagé plusieurs fois sur Internet, mais aussitôt supprimé par l'envoyeur. Ce dernier s'est expliqué en affirmant que le cliché a été envoyé par un ami, et qu'il l'avait posté "sans vérifier". Pourtant, ce photomontage n'est pas nouveau, car en 2012 et 2017, il a déjà circulé sur Facebook. Autre sujet : image de la Drôme en 2175.



