Rouen : des manifestants revendiquent la transparence

PHOTO HEBDO - À Rouen, des milliers de personnes revendiquent la transparence sur les causes et les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol.

Des milliers de personnes ont défilé à Rouen, cinq jours après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Ils réclament la transparence sur les causes et les conséquences du sinistre. Pour exprimer son mécontentement, un homme a reproduit en miniature le de fumée, qui a menacé la ville pendant plusieurs jours. Autres sujets : scènes d'émeutes sur l'île de Lesbos, après un incendie meurtrier dans le plus grand camp de réfugiés en Europe. La contestation qui se poursuit en Irak, malgré le couvre-feu et une répression sanglante. Et la Chine communiste qui célèbre son 70ème anniversaire avec la plus grande parade militaire de son histoire.