Rouen : un écoquartier en construction près de l'usine Lubrizol

JT 20H - Malgré l'implantation de l'usine chimique Lubrizol à Rouen depuis 1954, des logements continuent à être construits à quelques centaines de mètres seulement du site. Un écoquartier est même en projet.

Dans la commune de Rouen, un projet de construction promet un nouvel écoquartier calme et vivant, de haute qualité environnementale. Des affiches et slogans qui semblent désormais complètement décalés par rapport à la réalité. Le terrain prévu à cet effet s'est retrouvé sous une épaisse fumée noire quelques heures après l'incendie de l'usine Lubrizol. Alors faut-il suspendre le projet ? Mais quels sont les règles de sécurité applicables ?



