Somnolence au volant : une étude inédite prouve que manger moins avant de prendre la route augmente la vigilance

LCI : Faut-il attribuer cela à la consistance des repas ou au processus de la digestion lui-même?





Dr Frédéric Saldmann : Aux deux bien sûr. Il faut savoir que la digestion fait travailler une dizaines d’organes comme le foie, les reins, et cela représente une énorme dépense d'énergie. Donc à partir du moment où vous digérez, votre énergie, au lieu de se situer dans le cerveau, est mobilisée pour faire progresser le bol alimentaire dans le tractus digestif. C'est énorme, d'où l'état somnolent qui fait souvent suite aux repas. S'agissant de la consistance des repas, ce qui a été une découverte au cours de cette étude, et qui va conditionner les prochaines, c'est qu'on s'est aperçu que lorsque quelqu'un prend un repas à 1500 calories, son temps de freinage est beaucoup plus long que celui qui a pris un repas à 500 calories et encore plus que celui qui n'a rien mangé. En l’occurrence, on passe de 0,6 seconde dans le premier cas à 0,24 secondes dans le second, soit environ 9,7 mètres contre 2,16 mètres, tandis que l'état de vigilance des personnes à jeun relève de l'exceptionnel. En effet, on s'est aperçu que ces personnes qui n'avaient pas mangé depuis 14 heures étaient les plus performantes. Cela s’explique peut-être par le fait que quand vous jeûnez, vous secrétez des hormones qui éveillent, qui augmentent la concentration.