Route : l'inquiétante hausse de la mortalité en août

Abaisser la vitesse sur les routes nationales pour réduire le nombre de morts était l'objectif du gouvernement. Mais comment expliquer un mois d'août si meurtrier ? Selon la sécurité routière, la dégradation des radars est la raison numéro un de ce pic de mortalité. 75% des radars ont été endommagés et leur réparation prend du temps, notamment en raison d'une pénurie de pièces détachées pour les anciens modèles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.