Ruines gallo-romaines, vestiges du Moyen-Âge, anciens cimetières... Paris révèle sa carte des trésors cachés sous nos pieds

Les dépouilles de milliers de Parisiens reposant sous l'hôpital Bretonneau (18e arrondissement) ; les ruines d'une ancienne bâtisse gallo-romaine sous la rue Saint-Jacques (5e) ; les vestiges moyen-âgeux et les sarcophages mérovingiens sous la place Sainte-Geneviève... A Paris, ces trésors archéologiques cachés se comptent par centaines.





Depuis près de 170 ans, plus de 2.000 opérations organisées dans le cadre de travaux ont permis de mettre au jour l'histoire ancienne de Paris, méticuleusement répertoriée par les spécialistes. Un champ d'étude qui échappe le plus souvent aux Parisiens. La mairie vient de remédier en partie à ce manque en mettant en ligne une carte interactive répertoriant l'intégralité de ces découvertes, avec datation et fiches techniques pour connaître la nature de ces trouvailles, leur contexte et la façon dont elles furent découvertes. La recherche est possible directement sur la carte, ou bien en rentrant une adresse de son choix.





Pour visualiser la carte, c'est ici