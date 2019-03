Rumeurs d'enlèvements d'enfants : ville par ville, le déminage d'une intox "totalement irrationnelle"

Reste que ces démentis publics, parfois partagés sur les pages Facebook des municipalités, ne font pas le poids en termes de partages et de viralité face aux snap et aux autres post alarmistes alimentant la rumeur et comptabilisant des dizaines de milliers d'interactions. En tout état de cause et d'un point de vue plus général, la justice suit de près cette affaire. Auprès de LCI, une source proche de l'enquête indique que les services de police ont reçu de nombreux signalements qui sont analysés avec la plus grand attention. Mais, précise-t-on, il n'y a pas de cas d'enlèvement de mineurs par des Roms avéré en l'état.





Pour les associations qui commencent à s'intéresser au sujet, la dimension raciste de ces rumeurs ne fait aucun doute. SOS Racisme demande "au gouvernement des paroles fermes et des sanctions, et aux plateformes de démentir ces rumeurs racistes et parano". Le collectif Rom-Europe doit également s'exprimer dans la journée de ce mardi.