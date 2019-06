Rungis : les fruits rafraîchissants sont les stars du marché

En cette période de l'année, la pastèque, le melon, la cerise ou encore l'abricot, sont pris d'assaut. En effet, les fruits les plus rafraîchissants sont les plus demandés. Pour cause, ils contiennent 80% d'eau et se dégustent sans préparation. A Rungis, l'offre s'adapte à la demande. En été comme en hiver, les fruits et légumes représentent 70% des arrivages sur le marché. Ce changement d'habitude, notamment à cause des fortes chaleurs, a un impact direct sur les ventes.



