Sa fille a été fauchée par un conducteur de 92 ans : le combat d'un père pour imposer "des contrôles techniques aux hommes et aux femmes"

"Je ne suis pas un expert de la conduite automobile, simplement un citoyen, un père meurtri." C'est ainsi que s'est présenté Bertrand Déroulède, venu évoquer son combat, ce mardi sur le plateau de LCI après que sa fille, Pauline, 28 ans, a été fauchée par un automobiliste nonagénaire en octobre dernier puis amputée. "Mon combat n'est pas contre les personnes âgées, je ne cesse de le répéter. Mon combat, c'est un contrôle des aptitudes à tous les moments de notre vie", a-t-il d'emblée précisé, avant de s'offusquer : "comment se fait-il qu'en France, notre permis de conduire, qui peut être un permis de tuer, ne soit pas contrôlé ?"





Et de détailler : "mon discours est simple. Il y a des contrôles techniques pour les voitures, il faut des contrôles techniques pour les hommes et les femmes". Pour attester de la sincérité de son discours, celui qui considère que "ce n'est pas possible que le permis soit à durée illimitée", a pris un engagement sur le plateau, permis de conduire à la main : "moi, je l'ai passé il y a quarante ans ce permis... Eh bien sur votre plateau je le dis, je repasserai mes aptitudes très prochainement".