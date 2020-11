Saint-Denis : 2000 migrants évacués d'un campement par la police

L'évacuation d'un camp de migrants, abritant plus de 2000 personnes, situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a débuté ce mardi 17 novembre matin. Selon notre journaliste Catherine André, les bus fournis par la préfecture, à bord desquels les migrants vont être transportés, sont d'ores et déjà garés. Encadrée par un important dispositif policier, l'opération d'évacuation et de mise à l'abri des exilés vers différents centres d'accueil et gymnases d'Ile-de-France a débuté vers 7h00.

Des migrants se sont acheminés dans le calme vers ces bus, dans une opération conjointe de la préfecture de police de Paris, de la préfecture de la région Ile-de-France et de Seine-Saint-Denis.

Une évacuation qui, précise notre journaliste, "va prendre beaucoup de temps car il y a plus de 2000 migrants massés (...) majoritairement des hommes d'origine afghane".