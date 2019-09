VIDÉO - Saint-Denis : contre les dealers, des parents forment des chaînes humaines devant les écoles

PARENTS D'ÉLÈVES - Des habitants de la Seine-Saint-Denis se mobilisent en formant une chaîne humaine devant des écoles. Un acte symbolique pour protéger l’école de leurs enfants du trafic de drogue qui a lieu à proximité de l’établissement. Une délégation sera reçue par le préfet ce mercredi.

Tous les jours, à 8h20, le scénario est le même. Les parents déposent les enfants à l’école, mais ne repartent pas aussitôt. Sur le trottoir, ils s’alignent et tendent les bras afin de former une longue chaîne humaine devant les grilles du groupe scolaire Victor-Hugo. Une façon de demander plus de sécurité dans cet établissement situé dans une zone minée par le deal.

Car avec la cité Gabriel-Péri d'un côté et celle de Delaunay-Belleville de l'autre, le groupe scolaire se retrouve aujourd'hui au milieu de deux points de deal, parmi les plus importants de la Seine-Saint-Denis. Si bien qu’en mai dernier, deux jeunes individus se sont introduits dans la cour de l'école. Comme l'explique l'AFP, ce jour-là, les élèves avaient dû être confinés, tandis que les policiers retrouvaient quelques jours plus tard 30 grammes de cannabis dans l'enceinte de l'établissement. La goutte de trop. "On n’est pas à l’abri qu’un mec pas sain vienne régler ses comptes d’une manière ou d’une autre", indique Sylvain, inquiet.