Saint-Denis : première marche des fiertés en banlieue

La Gay Pride existe depuis plus de 30 ans, mais c'est la première fois qu'elle s'invitait en banlieue. Une marche des fiertés a été organisée à Saint-Denis, alors que les actes homophobes sont en augmentation ces derniers mois. La manifestation a obtenu le soutien de la mairie. Et l'hôtel de ville arborait pour l'occasion un drapeau arc-en-ciel.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.