Saint-Denis : première marche des fiertés en banlieue ce dimanche

De son côté, Joël Deumier, co-président de SOS Homophobie "rappelle que l'homophobie est présente dans tous les milieux et sur tout le territoire". Mais le militant associatif, qui sera présent à Saint-Denis dimanche, estime que beaucoup de gays, lesbiennes et trans de banlieue "ont longtemps été au placard et se cachent encore" en raison de "la loi du silence qui règne dans certains milieux".





Pour l'occasion, la municipalité communiste, qui "soutient fortement" l'événement, a pavoisé la mairie et des passages piétons aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, comme le montre l'élu Madjid Messaoudene dans l'un de ses tweets.