Saint-Denis : une enseignante agressée avec une arme factice

Une enseignante du collège Elsa Triolet, à Saint-Denis, a été agressée le 12 avril 2019. Les agresseurs ont escaladé la clôture de l'établissement, ont insulté leur victime puis lancé un pavé sur la vitre. Ensuite, l'un d'eux est entré dans la salle de classe en pointant une arme factice sur la jeune femme. Ce genre de violence se multiplie de plus en plus dans les établissements scolaires. Un fait qui a poussé les enseignants et parents d'élèves à manifester.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du samedi 13 avril 2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13/04/2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.