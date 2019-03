Saint-Etienne va installer 50 micros dans ses rues : une menace pour la vie privée ?

Dans la presse, la municipalité et Serenicity expliquent que les micros et la technologie seront fournis par l’entreprise américaine Analog Devices. Aux Etats-Unis, elle a paramétré cette technologie pour que seuls les coups de feu soient captés par les micros. Mais "les micros installés à Saint-Etienne seront bien plus élaborés", prévient Fabrice Koszyk, sans que plus de précisions ne soient données. Là encore, Suzanne Vergnolle s'interroge sur la sécurité des objets connectés. "Quel est le niveau de sécurité mis en place pour ces micros et est-ce qu’un tiers ne pourrait pas y accéder ? Un tiers ne pourrait-il pas configurer le micro de telle façon qu'il enregistrerait les bruits autres que le bruit d’un coup de feu ou d’une personne qui hurle ?"





Manuela Brillat s'interroge également sur le fait qu'une société privée puisse exploiter de telles données. "L’exploitation de caméras de vidéo-surveillance ne peut pas être confiée à des entreprises privées. Et dans ce cas-là, sans le détail relatif à l'exploitation, je ne sais pas si c’est conforme à la législation."





A l’heure actuelle, on ne sait pas si l’implantation des micros sera signalée, ni comment. Or, pour Manuela Brillat, cette question est essentielle. "L'emplacement des micros doit être signalé. Là encore, si on compare avec les caméras, celles-ci doivent être signalées pour pouvoir être utilisées comme mode de preuve licite."