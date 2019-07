Saint-Forget : le radar "Méduse" détecte les nuisances sonores

Après les appareils de détection de vitesse, un prototype de radar anti-bruit a été installé à Saint-Forget. Les nuisances sonores sont incessantes dans la commune, car les grosses cylindrées, lancées à plein gaz, y sont monnaie courante. Les élus et l'association Bruitparif ont décidé d'agir en mettant en place un radar baptisé "Méduse". Pour l'instant, le dispositif reste une expérimentation pour savoir si l'on peut mesurer le bruit.



