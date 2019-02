Saint-Gaudens : la mérule dévaste les maisons

A Saint-Gaudens, Fabrice et Véronique ont dû quitter leur maison à cause d'un champignon. La mérule s'est propagée rapidement dans la demeure et a causé des problèmes de santé à toute la famille. La conjonctivite, la toux et la rhinite se sont succédées durant les deux ans qu'ils y étaient. Le couple devra tout reconstruire s'il veut récupérer sa maison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.