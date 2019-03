Saint-Gaudens se bat contre la désertification de son centre-ville

La tendance à la désertification des centres-villes s'accentue dans le pays. A Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, un commerce sur cinq est à vendre ou à louer. Pour redynamiser le centre-ville, la mairie a engagé un manager spécialisé. Quelques unes de ses missions principales : accompagner les commerçants dans des démarches juridiques et attirer des investisseurs privés.



