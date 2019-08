Saint-Jean-du-Gard : un maire peut-il interdire le tractage dans sa commune ?

"Des éléments de fait doivent prouver que l'arrêté est mesuré, nécessaire et proportionné", poursuit l'avocate au barreau de Paris, "dans ce cas précis, on ne sait pas quelles sont ces nuisances, normalement il faudrait une enquête préalable de la police municipale, des PV, des traces écrites des nuisances observées". Aucun de ces éléments n'est évoqué dans l'arrêté pour justifier de sa nécessité. Cette décision doit également être limitée géographiquement et dans le temps. Or l'interdiction vaut dans cette commune du Gard pour un an et dans tout le centre-ville.





Pour bien comprendre, elle cite en exemple une municipalité dans laquelle des épiceries de nuit créeraient des nuisances sonores. "On ne vas pas interdire toutes les épiceries de la ville pendant un an, on va plutôt envoyer en amont la police pour situer le problème, déterminer à quelle heure les nuisances sont observées, puis le maire pourra fixer un arrêté qui ne visera qu'une ou deux épiceries à un horaire donné. Il faut une certaine modération", conclut-elle.





Cibler ainsi tous les tracts et les flyers, sans aucune nuance, pendant un an semble donc problématique. D'autant plus à l'aube de la campagne des municipales. "Ah j’avais pas pensé aux élections !", a réagi le maire auprès de la presse locale. "Ce n’est pas grave, chaque parti viendra me voir pour me demander l’autorisation et il n’y aura pas de problème".





Face à ces nombreuses contradictions, Me Aderno s’étonne donc que le Tribunal administratif n'ait pas encore été saisi. Si un recours de plein contentieux aboutirait à un jugement tardif - dans un à deux ans -, elle estime que la décision du maire pourrait très bien être suspendue - en référé - d'ici une quinzaine de jours. "Un référé de suspension introduit en même temps qu'une requête en excès de pouvoir permettrait de suspendre cet arrêté en attendant que le juge du fond ne se prononce". Le bras de fer entre l'édile et ses habitants pourrait donc ne pas durer.