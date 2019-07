Saint-Maur-des-Fossés : la canicule affecte les résidents de la maison de retraite

A la maison de retraite de Saint-Maur-des-Fossés, les retraités suffoquent à l'approche des 35°C. Pour se protéger, les résidents restent cloîtrés dans leur chambre ou se réfugient dans un espace climatisé. Toutefois, ils ont connu des épisodes de chaleur bien pire, notamment en 1947 et 1976. En effet, les moyens de prévention n'étaient pas toujours satisfaisants à l'époque. En attendant, les retraités prennent bien soin d'eux en s'hydratant.



