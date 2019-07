Saint-Palais-sur-Mer : les camping-cars ne sont plus les bienvenus en bord de plage

Le succès du camping-car pousse certaines communes à les interdire trop près de la plage. À Saint-Palais-sur-Mer, les camping-caristes ne pourront plus stationner aux abords de la plage de la Grande Côte. Des portiques ont été installées pour empêcher à leur véhicule d'y accéder. Dans la commune, une aire d'accueil est en construction avec 25 places payantes qui seront bientôt disponibles. Une alternative qui n'emballe pas les propriétaires de camping-car.



