Saint-Raphaël : couche-tard contre lève-tôt

A Saint-Raphaël, la fête commence à la tombée de la nuit pour certains vacanciers. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui rentrent chez eux pour se reposer, après une journée bien chargée. La mairie de la ville a donné son accord pour un festival sur le front de mer, à moins de cent mètres des premières habitations. Un élu est chargé de se rendre sur place pour tâter la température. De leur côté, les professionnels de la nuit s'engagent à faire plus de prévention pour éviter les abus. Des patrouilles de police sillonnent également la ville pour limiter les débordements.



