Sainte-Mère-Église devient un lieu de pèlerinage

Plus de 20 000 civils, 37 000 soldats alliés et 80 000 soldats allemands ont été tués pendant la bataille de Normandie. Depuis, le village de Sainte-Mère-Église est devenu un symbole et un lieu de pèlerinage. Son maire, Jean Quétier, se réjouit de la venue de milliers de personnes en Normandie cette année 2019, à l'occasion des 75 ans du D-Day.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.