Sainte-Mère-Église : le respect des vétérans se transforme en tourisme de mémoire

La commune de Sainte-Mère-Église est en effervescence en ce 75ème anniversaire du Débarquement. D'après Jean-Claude Narcy, "c'est la première fois que je vois autant de monde" même pour les décennales. Selon lui, trois raisons expliquent cette ferveur : la participation à la commémoration d'une grande épopée militaire, la crainte de voir les vétérans pour la dernière fois et enfin pour le tourisme de mémoire.



