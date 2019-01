Saisi d'armes : non Christophe Castaner ne l'a pas ordonné

Les infox sur le mouvement des gilets jaunes fleurissent sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas d'une fausse circulaire avec la signature du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Daté du 5 janvier 2019, le texte s'adresse aux préfets et les appelle à saisir les armes des particuliers de catégorie B, C et D au vu de "la gravité de la situation actuelle, et en prévision d'une aggravation insurrectionnelle". Certains policiers ont même douté du document et il a fallu vérifier la signature en bas de page.



Ce samedi 12 janvier 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Info / Infox", nous montre un faux document avec l'en-tête du ministère de l’Intérieur qui demande aux préfets de saisir les armes des particuliers. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.