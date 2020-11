Salaire des profs : où se situe la France dans le classement des pays de l'OCDE ?

Au collège, la rémunération des professeurs (toujours en brut) ne fait pas meilleure figure. La France se classe 22e concernant les professeurs expérimentés, avec un salaire moyen de 2795 euros par mois derrière l'Italie (2884 euros/mois). Pour les débutants français, le salaire mensuel moyen est de 2300 euros, contre 2366 dans la Botte et 3300 euros de plus en Espagne, cinquième au classement. Le Luxembourg et l'Allemagne culminent toujours en tête, avec des salaires moyens respectifs de 7764 euros par mois et 5833 euros par mois pour les professeurs expérimentés, et de 5594 euros par mois et 4896 euros par mois pour les professeurs débutants. La Pologne ou encore la Grèce sont, elles, en queue de classement avec un salaire mensuel moyen oscillant aux alentours de 1900 euros pour les professeurs confirmés et 1300 euros pour les débutants.