Les infirmiers français sont-ils moins payés que leurs collègues européens ?

Si l’on se réfère aux données publiées par l’OCDE en 2019, dans la plupart des pays les plus développés, le salaire des infirmiers hospitaliers était en 2017 supérieur au salaire moyen de l’ensemble des travailleurs. A l’exception près de six pays : la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Suisse… et la France (pour qui les chiffres datent de 2015, faute de plus récents). En effet, un infirmier français percevait cette année-là un salaire inférieur de 6% au salaire moyen. En comparant toujours avec nos voisins allemands et espagnols, ces derniers touchaient respectivement 13% et 29% de plus que le salaire moyen national. Toujours selon l’OCDE (qui recourt à une monnaie fictive pour établir une comparaison), la France se classait en 2017 au 22e rang des 33 pays en termes de rémunération moyenne de ses infirmiers.