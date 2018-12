"Sale noir" : l'humoriste Donel Jack'sman va porter plainte après avoir été insulté en plein spectacle

Dix ans qu'il n'avait pas entendu pareille insulte. Alors Donel Jack'sman a choisi de ne rien laisser passer et de partager la scène sur son compte Instagram lundi 24 décembre. La veille, l'humoriste donnait une représentation de son spectacle "On ne se connaît pas, on ne se juge pas" à Nice quand il a été pris à partie par un spectateur. Il venait de le féliciter d'avoir assumé son vote Front national quand il a été la cible à trois reprises d'un "sale noir", lancé du fond du théâtre de la Cité.





L'humoriste ne se démonte pas et lui rétorque : "mais t'aurais dû fermer ta gueule en fait ! T'as mis ce qu'on appelle un malaise et qui n'apporte rien dans le spectacle ! A part de la gêne pour toi". "Dieu merci c'est Noël et j'ai mûri", écrit-il en commentaire de son post Instagram, avançant qu'il aurait pu réagir tout autrement il y a quelques années. "A l'époque, le mec de Villiers-le-Bel aurait sauté sur le mec et lui aurait fait du très très sale", explique-t-il.