Salles de prières mixtes, imams femmes : deux projets de mosquées progressistes à l’étude à Paris

"Les gens qui viennent sans se couvrir la tête seront également les bienvenus" ajoute Faker Korchane, défenseur de l’islam mutazilite, une école de théologie qui allie la raison à la foi. En recherche de financement, ils aimeraient tous les deux que "idéalement et symboliquement", Fatima soit implantée à Paris.





Outre ce projet, un deuxième est actuellement à l’étude : celui d’Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin, fondatrices de Voix d’un islam éclairé (VIE) – Mouvement pour un islam spirituel et progressiste : la "mosquée Simorgh". A l’automne dernier, elles ont déposé les statuts d’une association loi 1901 "qui a vocation à devenir une association cultuelle loi 1905". Elles sont à la recherche de financements et d’un lieu, de préférence à Paris.





"Il est urgent de construire de nouveaux lieux de culte pour incarner nos principes et répondre aux besoins des musulmanes et musulmans ‘orphelines et orphelins de mosquées’ qui se sentent très seuls dans pratique de l’islam et ne se retrouvent plus dans la vision majoritaire du culte musulman" écrivent-elles dans l’argumentaire de leur projet.