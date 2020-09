Salmonellose : deux enfants hospitalisés après avoir mangé des saucisses espagnoles, plusieurs lots retirés

Les autorités sanitaires françaises ont procédé au retrait de plusieurs lots de saucisses sèches espagnoles après 18 cas de salmonellose détectés entre le 8 juillet et le 31 août. Deux enfants ont même été temporairement hospitalisés mais sans "notion de gravité", selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. "Les personnes interrogées avaient toutes consommé du fuet". La contamination trouve son origine dans l'entreprise espagnole de salaison Embutidos Sola SA, affirme le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il précise qu'un premier retrait de plusieurs lots de fuets suspects, dans un seul point de vente, un supermarché en Gironde, "avait déjà eu lieu, par précaution, dès le vendredi 21 août sur la base des premiers éléments de l'enquête".

"Dès aujourd'hui, en complément, un retrait et un rappel de tous les fuets, quelle que soit leur présentation (grammage, présentation promotionnelle avec accessoires, assaisonnement...), toutes dates de durabilité minimale (DDM), et portant la marque de salubrité ES-10.12147/B-CE, seront effectués dans les différentes enseignes concernées en France", précise le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent les produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés