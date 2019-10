Salon Baby : le rendez-vous des parents

ÇA VOUS TENTE ? - Ce samedi, Coralie Dioum nous fait découvrir des accessoires malins et utiles pour les tout-petits. Des objets disponibles au Salon Baby.

Les jeunes parents et les professionnels de la petite enfance peuvent se réjouir. L'on retrouve divers articles dédiés aux tout-petits au Salon Baby. De nombreuses animations et des conférences y sont également organisées. Par ailleurs, Coralie Dioum nous présente un florilège d'objets malins pour les enfants à l'image des boîtes à goûter, des doudous personnalisables, une poussette pliable et bien plus encore.



Ce samedi 5 octobre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des objets disponibles au Salon Baby. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 05/10/2019 présenté par Christophe Moulin sur LCI.