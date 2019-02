Salon de l'Agriculture : ces animaux de la ferme dont vous ne soupçonnez pas l'existence

Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce week-end. Et comme chaque année, les visiteurs sont venus nombreux arpenter les allées et admirer les animaux.



Quant à nous, nous sommes partis à la recherche des bêtes dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Des chèvres aux différentes races de vaches, voici un aperçu des espèces présentes à la plus grande ferme de France.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.