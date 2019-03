Salon de l'Agriculture : l'indispensable mission de sécurité des gilets oranges

Les personnes en charge de la sécurité des animaux au Salon de l'Agriculture se démarquent. Elles sont vêtues de gilets oranges et veillent à faire circuler les convois de vaches au beau milieu de la foule de visiteurs. Pour y parvenir, ces personnes agissent de manière stratégique et ordonnée.



Généralement constitués d'étudiants en lycées agricoles âgés d'à peine 20 ans, les gilets oranges doivent maîtriser le stress des animaux et des visiteurs. Ces jeunes connaissent d'ailleurs le caractère de chaque race de bovin. Ils doivent aussi s'imposer envers le public pour assurer l'ordre au Salon et éviter tout accident avec un visiteur imprudent ou des animaux nerveux.