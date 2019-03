Salon de l'Agriculture : retour à la ferme pour les éleveurs

Le Salon de l'Agriculture s'est tenu du 23 février au 3 mars 2019 au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles. La fréquentation a été en légère baisse cette année, mais le bilan reste positif.



Pour Valentin Micaud, éleveur à Ygrande, la note positive chantonne jusque dans l'Allier. Son taureau de 1 473 kilos, Ibra Mic, arbore le drapeau tricolore, preuve qu'il a été le plus beau de la race charollaise. Et même si 300 kilomètres les ont séparés de la ferme, la passion leur a permis de gagner la plus belle des récompenses.



