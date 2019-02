Salon de l'Agriculture : retour sur les concours des plus beaux taureaux

Les concours des plus beaux taureaux ont eu lieu le 27 février 2019 au Salon de l'Agriculture. Comme dans un vrai salon de beauté, les animaux se sont fait bichonner par leurs éleveurs. Une occasion pour ces derniers d'exposer au grand jour leur fierté.



Pour le concours de la race salers, deux tours de piste ont suffi au jury pour déterminer les meilleurs. L'objectif n'étant pas de faire le poids, mais d'avoir une démarche gracieuse, une bonne morphologie et une belle allure. La récompense pour les éleveurs étant de mieux vendre leur taureau reproducteur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.