Salon de l'agriculture : les agriculteurs ont-ils la fibre Gilets jaunes ?

Mais on l'a bien compris depuis, le mouvement des Gilets jaunes va plus loin que le simple prix des carburants. Ainsi, dès le mois de décembre, la presse locale se fait le relais d'une participation accrue des agriculteurs aux rassemblements des Gilets jaunes, surtout sur les ronds-points. Exemple ici dans la Somme, où quelques producteurs laitiers ont décidé de marquer le coup en distribuant gratuitement du lait aux automobilistes. Et dénoncent un ras-le-bol général. Surtout, à ce stade de la mobilisation, la FNSEA, principal syndicat agricole, sort de son silence et enjoint les agriculteurs à se mêler au mouvement. Christiane Lambert, la présidente du syndicat annonce d'ailleurs sa volonté de dire "stop au matraquage". De son côté, la Confédération paysanne appelle officiellement à soutenir la contestation. Son porte-parole invite les paysans "à rejoindre le mouvement, confronter des idées, être force de proposition et construire le monde de demain avec tous celles et ceux qui veulent changer le système".





Mais alors même que le mouvement s'étoffe, il reste compliqué de savoir précisément dans quelle proportion le monde agricole s'implique. Dans les sondages consultés sur les Gilets jaunes, les agriculteurs représentent uniquement 1% des personnes interrogées et à notre connaissance, aucune étude n'a permis, à l'heure actuelle, de connaître avec précision leur degré de sympathie avec le mouvement. Au mois de novembre 2018, une consultation en ligne sur 1500 personnes établissait bien que "six agriculteurs sur dix étaient prêts à manifester contre la hausse du carburant". Mais il est impossible de croiser ces résultats, obtenus via un site de presse professionnelle, avec un autre sondage.