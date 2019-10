JT 20H - Les adeptes du camping-car se donnent rendez-vous au Bourget pour le Salon des véhicules de loisirs. L'engouement pour le van se confirme encore cette année 2019.

Les versions à l'ancienne avec des tentes montées sur la remorque, les caravanes vintages de poche, les camping-cars et leurs inimitables carrosseries, trouvent encore leurs places au Salon du Bourget. Mais la tendance est est ailleurs, notamment pour le van. Un véhicule aménagé sommairement pour le voyage. Il représente aujourd'hui près de 40% du marché.



