Salon du Bourget : ouvert au public tout le week-end

À l'occasion de l'ouverture au public, les visiteurs sont venus nombreux au salon du Bourget pour admirer des avions mythiques. Parmi eux, les avions rafales, les jets privés mais aussi un avion de chasse tout droit sorti de la saga Star Wars. D'une grandeur nature, ce célèbre vaisseau spatial qui ne volera sans doute jamais a suscité la curiosité d'une partie du public, notamment les fans du film. Il faut cependant s'armer de patience pour arriver sur le tarmac de l'aéroport et profiter de l'événement.



