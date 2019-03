Salon du livre : Aurélie Valognes fait un carton

Le Salon du livre se tient du 15 au 18 mars 2019 à Paris. Une occasion de revenir sur l'histoire de la femme écrivain qui a vendu le plus de livres en 2018. En seulement cinq ans et cinq romans, Aurélie Valognes s'est imposée parmi les auteurs les plus prolifiques. L'ancienne commerciale a construit sa réputation sur Internet. Ses livres, qui ont été traduits en dix langues, vont séduire jusqu'en Corée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.