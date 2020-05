Salons de coiffure, instituts de beauté et cabinets médicaux s'attendent à un "afflux massif" de clients

Devant cette situation que la plateforme juge "préoccupante", elle annonce vouloir "déployer un nouveau service" afin de permettre à ses clients de "relancer leur activité sans surcharge de travail et en sécurité". Ainsi, la gratuité du service de vidéo-consultation sera prolongée jusqu'en juin, tandis qu'un SMS et un mail seront envoyés à chaque patient avec des "consignes claires". Des plages horaires seront également dédiées pour recevoir les patients déclarant présenter des symptômes du Covid-19.

En même temps qu'ils désertaient les cabinets, les Français se sont aussi laissés pousser les cheveux. Si certains se sont volontiers prêtés au jeu du coiffeur, les Français ne semblent plus aimer l'amateurisme de leur coupe. Ils sont près de 59% à souhaiter se rendre chez un professionnel dans les trois jours qui suivent le 11 mai, selon une étude Harris réalisée pour le groupe L'Oréal publiée dans Les Echos. Une impatience qui se fait sentir dans la prise de rendez-vous en ligne, comme nous le fait savoir Planity. Selon Antoine Puymirat, co-fondateur de ce site spécialisé dans la prise de rendez-vous dans le secteur de la beauté, les établissements partenaires enregistrent ainsi une hausse de 82% des réservations par rapport à une semaine moyenne de début d'année. Dans un communiqué, le dirigeant se félicite de ces chiffres et prévoit que les salons vont pouvoir rouvrir avec un agenda "rempli sur les prochains mois". Et de donner l'exemple d'un de ses clients, qui aurait enregistré en ligne "plus de 200 rendez-vous en une seule heure après avoir envoyé une campagne de SMS à ses clients".