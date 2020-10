Une pasteure invite tous les croyants à publier des caricatures pour défendre la "liberté d'expression"

Ils veulent faire front et ne pas tomber dans l'obscurantisme religieux. L'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, ce vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, a fait l'effet d'une déflagration dans la société française. Depuis le drame, de nombreuses voix appelant à "ne pas céder à la peur" et à poursuivre l'enseignement de la laïcité et de la liberté d'expression dans les établissements scolaires. Parmi elles, de nombreux représentants de culte en appellent à la publication sur les réseaux sociaux de caricatures "sur leur propre religion pour défendre la liberté d'expression".

"En France, la liberté d'expression existe et il faut qu'elle existe", a ajouté le recteur, également président du Conseil des mosquées du Rhône, qui, par communiqué, appelle ses imams à "profiter des prêches du vendredi pour rappeler aux fidèles que la France est notre communauté de destin et les appeler à s'engager encore plus dans la voie du vivre-ensemble, respectueux et fraternel". Et d'assurer : "Nous sommes engagés à renforcer l'étude des fondements idéologiques de la pensée extrémiste et le combat contre ceux qui l’alimentent, la nourrissent et la financent."