Sandrine Bouglione : "L'interdiction des animaux va sauver le cirque"

INTERVIEW - Sandrine et André-Joseph Bouglione, 4e génération d'une famille de dompteurs, ont décidé en 2017 de renoncer aux animaux au nom de leur bien-être. Avec l'Ecocirque, ils plaident pour un renouvellement complet des pratiques. Sandrine Bouglione raconte à LCI les raisons de leur choix, aujourd'hui validé par les mesures du gouvernement.

La fin du recours aux animaux sauvages signe-t-elle la mort du cirque, ou au contraire son salut ? C'est la deuxième option que défendent Sandrine et André-Joseph Bouglione - petit-fils du célèbre Joseph Bouglione -, d'anciens dompteurs issus de l'une des plus célèbres familles du cirque français, lancés dans une aventure inédite après plus de vingt ans de cirque classique. Depuis trois ans, le couple - qui n'a pas de lien, sauf familial, avec les propriétaires du Cirque d'Hiver -, prépare son projet d'Ecocirque, dont les premiers spectacles itinérants, retardés au printemps dernier par la crise sanitaire, débuteront à Montpellier en décembre 2020. Dompteurs "repentis", ces artistes ont devancé les mesures annoncées mardi par le gouvernement, faisant le pari que le non-recours aux animaux est une nécessité non seulement morale, mais également économique. Sandrine Bouglione s'en explique auprès de LCI.

LCI : Le gouvernement va interdire les animaux sauvages au sein des cirques itinérants. Est-ce une bonne nouvelle à vos yeux ? Sandrine Bouglione : C'est très bien qu'il agisse car cela va permettre de sauver le cirque. Les animaux, c'était une tradition pour les spectateurs les plus âgés. La nouvelle génération est hyper-engagée, sensible à la question du vivant. Les enfants ne veulent plus venir au cirque parce qu'ils sont choqués d'y voir les animaux sauvages alors même que notre but, c'est de les faire rêver. Les professeurs d'école ne veulent plus emmener leurs élèves à des spectacles de cirque pour ces raisons. Quand nous étions dompteurs, les gens venaient déjà nous voir après le spectacle pour nous féliciter, mais aussi pour nous dire qu'ils ne savaient pas s'ils reviendraient. Depuis plusieurs années, on voit tourner ce chiffrede 14 millions de visiteurs par an qui se rendraient au cirque. Il ne vient de nulle part. On assiste aujourd'hui à une désertification.

"Nous avons été des gardiens de prison" - Sandrine Bouglione

D'où est née votre prise de conscience ? Cela a été un déclic très progressif. Nous étions dompteurs depuis quatre générations. J'ai épousé un Bouglione. Nous dressions des éléphants, des tigres. Mon premier animal de compagnie, quand j'avais 5 ans, c'était un éléphant. Puis nos animaux, qu'on avait vu naître, ont commencé à vieillir, à mourir. Alors que nous commencions à penser à la manière de passer le flambeau à nos enfants, nous nous sommes interrogés. Nous nous sommes demandé si nous avions contribué à augmenter leur mal-être. Nous étions anti-corrida, et pourtant nous étions dompteurs. Nous avons été, quelque part, des gardiens de prison.

Comment s'est passée cette rupture avec la tradition ? Nous avons commencé à y penser très sérieusement dès 2013. Nous l'avons fait très progressivement. En 2017, nous avons décidé de ne plus présenter d'animaux. C'était une décision radicale, puisque nous avons arrêté tout, les animaux sauvages, mais également les animaux domestiques. Après cela, nous nous sommes mis toute la profession à dos. C'est un grand cocon familial. Quand on pense différemment des autres, c'est très compliqué. Pour vous, le cirque doit se réinventer, mais sans les animaux ? Je ne travaille plus avec les animaux, mais pour les animaux. Avec l'Ecocirque, nous devions démarrer en avril, mais tout a été retardé par la crise du cononavirus. Nous lançons en décembre une nouvelle production où les animaux seront présents, mais sous forme holographique. L'un des cirques emblématiques à nos yeux est le cirque allemand Roncalli, qui a renoncé il y a plus de 15 ans à présenter des fauves et qui se porte très bien. On a des exemples de cirques qui ont arrêté les animaux et qui sont ainsi en phase avec leur public. Nous sommes des saltimbanques, des artistes, et nous nous sommes englués dans des habitudes dont il faut sortir. Le cirque a plus de 250 ans d'existence, il n'est pas né avec les animaux sauvages, qui ont été importés à l'époque coloniale. Nous avons besoin d'évoluer, sans quoi nous vivrons le même destin que d'autres genres qui n'ont pas su s'adapter, comme le music-hall.

Propos recueillis par Vincent Michelon