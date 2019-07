Combien coûte le remboursement de l'homéopathie à la Sécurité sociale ?

Mais dans la prise de décision gouvernementale préside également un argument économique. Et la réponse à cette question : combien représente le déremboursement des médicaments homéopathiques dans les dépenses de la sécurité sociale ? Sur ce point précis, c'est l'Assurance Maladie qui fait le calcul. Elle nous indique ainsi qu'en 2018, le chiffre global des montants remboursés pour les médicaments homéopathiques par l'Assurance Maladie s'élevait à 126,8 millions d'euros. Précision : cette donnée concerne tous les régimes d'assurance et n'inclut que les médicaments homéopathiques prescrits et remboursés par l'assurance maladie obligatoire. Notons par ailleurs que ce chiffre prend en compte les boîtes de granules, solution set pommades, mais aussi les "préparations magistrales homéopathiques", qui sont réalisées en pharmacie.





Selon les Décodeurs, en 2016, ce niveau de remboursement était un peu plus élevé. Cette année-là, en ajoutant le remboursement des gélules et celui des préparations par les pharmaciens, on obtenait un total de 128,5 millions d'euros, soit deux millions de plus qu'en 2018. Au total, chaque année, le remboursement de l'ensemble des médicaments par l'Assurance maladie représente environ une somme de 20 milliards d'euros.