Existe-t-il un âge limite pour recevoir un don d'organe ?

Les personnes transplantées dans le monde sont de plus en plus âgées. Par exemple aux Etats-Unis, d'après l'agence de santé publique américaine, en 2018 plus de 62% des personnes ayant subi une greffe d'organe étaient âgées de 50 ans ou plus. Plus de 21% des transplantés étaient âgés de 65 ans ou plus. Le donneur le plus âgé des Etats-Unis avait même 92 ans au moment de son décès. Son foie a permis de sauver une femme de 69 ans.





Une situation que nous explique Emmanuelle Macé, chargée de mécénat à la Fondation ProGreffe. "L'espérance de vie augmente, comme l'âge en bonne santé, donc fatalement l'âge des receveurs et des donneurs d'organes augmente." Sans oublier que les progrès de la médecine permettent aux patients de vivre plus longtemps et en meilleure santé malgré des organes défectueux. Emmanuelle Macé rappelle qu'un patient âgé peut parfois avoir des organes en meilleure santé qu'une personne plus jeune. Réfléchir à un âge limite en matière de don et de transplantation d'organes ne repose donc sur aucune base scientifique et médicale.