Chimiothérapie 5-FU : des malades du cancer emportés par leur traitement, leurs proches vont porter plainte

Le 8 février 2018, l'Agence du médicament (ANSM) a souligné l'intérêt d'un dépistage systématique, tout en estimant qu'il n'y avait "aucun consensus (...) sur les modalités" de ce dépistage. Et le 18 décembre, l'Institut national du cancer (INCa) et la Haute autorité de santé (HAS) ont recommandé la réalisation systématique d'une de ces deux méthodes de dépistage, "pour prévenir certaines toxicités sévères" des chimiothérapies par 5-FU. "Les fluoropyrimidines peuvent entraîner des toxicités sévères chez 1 patient sur 5, voire des décès (entre 1 patient sur 100 et 1 patient sur 1000). Une partie de ces toxicités est liée à un déficit d'activité" de l'enzyme DPD, soulignait l'INCa, précisant que ce "déficit peut être partiel (3 à 5 % des patients) ou total (entre 0,01 % et 0,5 % des patients)".





La molécule en cause, le 5-fluorouracile dit 5-FU ou capécitabine, est très fréquemment utilisée dans les chimiothérapies, seule ou avec d'autres anticancéreux. Chaque année en France, 80.000 personnes atteintes d'un cancer - principalement digestif, du sein ou ORL - sont traitées par ce médicament, selon l'INCa. Mais chez certains patients, qui présentent un déficit total ou partiel d'une enzyme particulière, les effets toxiques du 5-FU sont décuplés. Il faut alors diminuer la dose ou utiliser d'autres molécules.