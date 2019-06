Le sida "ne tue plus en France" selon Marisol Touraine : en réalité, c'est un peu plus complexe que ça

Mais ce n'est pas tout. En parallèle de ces maladies opportunes, qui sont les principales conséquences du sida - en 2010, elles représentaient 25% des causes de décès - existe aussi ce que les chercheurs spécialisés appellent la "comorbidité". En clair, ce sont toutes les maladies qui s'ajoutent, en plus du VIH, comme les maladies cardio-vasculaires, les pathologies rénales, les maladies du foie, les troubles cognitifs, l'ostéoporose ou encore le diabète. Toutes ces maladies, parfois liées au traitement, sont plus répandues chez les patients vivant avec le VIH. Par exemple, en 2013, les maladies cardio-vasculaires étaient leur troisième risque de décès.





A ces risques, s'ajoute enfin la proportion de personnes, actuellement en France, vivant avec le VIH sans le savoir. "Sur environ 160.000 personnes vivant avec le VIH, on estime que 30.000 ne le savent pas" explique encore Aurélien Beaucamp. Un public à sensibiliser au dépistage et à mettre sous traitement le plus rapidement possible.





Car dans l'intention, le constat de Marisol Touraine est plutôt raccord avec les tendances actuelles. Les décès de personnes vivant avec le VIH surviennent toujours, mais ils sont rares, parce que la majorité de ces patients sont dépistés et traités : leur charge virale est alors contrôlée et leur espérance de vie s'est considérablement allongée. "On est dans un pays où on a de la chance poursuit le président de Aides, car la prise en charge est disponible et gratuite pour toutes et tous." Ailleurs dans le monde, ce n'est effectivement pas partout le cas. En 2017, 940.000 personnes sont décédées de maladies liées au sida.





