Les stocks de vaccins contre la grippe presque épuisés, une première

"C'est la première fois en France". Deux mois après le début de la campagne de vaccination contre la grippe, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est réjoui que "le message commence à passer dans la population", les stocks de vaccins commandés pour la population française étant tous déjà "quasiment utilisés". Une première d'autant plus remarquable que les stocks initialement prévus pour cette saison étaient plus importants que pour la précédente. "On avait en plus augmenté les stocks de 10% par rapport à l'année passée", a ainsi souligné la ministre sur BFMTV, précisant d'emblée que "nous allons recommander des vaccins bien entendu" et que ces nouveaux stocks étaient attendus "le plus rapidement possible".





Rappelant qu'il restait "encore du temps pour se faire vacciner, parce que la grippe n'est pas encore arrivée", la ministre a par ailleurs insisté sur le fait que "le vaccin de cette année protège bien contre les virus qui circulent actuellement dans l'hémisphère sud, et donc a priori nous devrions être bien protégés".