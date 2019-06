La légalisation du cannabis, entre faits et idées reçues

Il n'est bien entendu par recommandé de conduire après avoir fumé du cannabis. Mais, depuis 2010 déjà, une étude américaine de référence remet en question le parallèle qui consiste à punir de la même manière les usagers qui consomment de l'alcool et ceux qui consomment du cannabis, lorsqu'ils sont au volant. D'après les travaux d'Andrew Sewell, chercheur à l'université de Yale, "les tests en laboratoires et les études de conduites montrent que le cannabis peut fortement nuire à la conduite. Mais ses effets varient beaucoup plus selon les individus qu'avec l'alcool. Cela étant dû à la tolérance de chaque individu, aux différentes techniques d'inhalation et d'absorption du THC." Ainsi, avec le cannabis, "les tâches de conduite complexes qui demandent de l'attention sont moins affectées qu'elles ne le sont avec l'alcool." "Les consommateurs de marijuana tendent à compenser en roulant moins vite, en dépassant moins et en conservant plus de distances de sécurité."





Un article de Slate relate également qu'aux Etats-Unis, les chiffres officiels "montrent qu'un conducteur en état d'ivresse a dix fois plus de risque de provoquer un accident mortel qu'un automobiliste sous l'emprise du cannabis".