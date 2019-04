Rappel produit : la liste des fromages concernés par des cas de listériose

Faites attention si vous avez acheté des fromages au lait cru, au lait pasteurisé et des crèmes fabriqués par la Société Fromagère de la Brie. Le ministère de la Santé et de l'Agriculture ont annoncé mercredi le rappel des produits fabriqués sur le site de Saint-Siméon, en Seine-et-Marne. Cette mesure de précaution a été prise suite à la découverte de cas de listériose, une maladie rare qui se traduit par de la fièvre et des maux de tête. Elle peut même se révéler mortelle dans 20 à 30% des cas.





"Depuis l'identification par Santé publique France de cas d'infection à Listeria de personnes ayant consommé du fromage fabriqué par la Société Fromagère de la Brie, les autorités sanitaires des ministères en charge de la santé et de l'alimentation en lien avec l'entreprise sont mobilisées afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des consommateurs", indiquent les ministères de la Santé et de l'Agriculture dans un communiqué commun. "Les investigations épidémiologiques, environnementales et de traçabilité alimentaire se poursuivent afin de préciser l'origine de la contamination."